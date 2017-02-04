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اليوم.. محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و6 آخرين بقضية رشوة
سجن ـ محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق و6 آخرين بقضية رشوة

السبت، 4 فبراير 2017 07:57 ص
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تنظر اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة عمرو هاشم مدير مكتب وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح، ومسئول بحى النزهة و5 آخرين، فى اتهامهم بتلقى رشوة من رجال أعمال.
وكشفت التحقيقات عن أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار الأسبق، بعد حصوله على مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة من مستثمرين، ورجال أعمال مصريين وأجانب متعاملين مع وزارة الاستثمار، نظير إنهاء مصالحهم بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتوصلت تحريات الرقابة الإدارية إلى تدخل مدير مكتب وزير الاستثمار لدى كل من مسئولي محافظة القاهرة، ووزارة الكهرباء، ومجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار، لإنهاء مصالح رجل أعمال بريطانى الجنسية، شريك فى أحد المراكز التجارية الشهيرة بمنطقة شيراتون، وتسهيل عملية حصوله على قطعة أرض مميزة من الأراضى المملوكة للدولة.

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