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اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث عنف الطالبية
المستشار شعبان الشامي ـ قضاي مرسي في قضية الهروب الكبير

اليوم.. الحكم على المتهمين في أحداث عنف الطالبية

السبت، 4 فبراير 2017 07:58 ص
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تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 4 متهمين قد صدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد قبل ضبطهم، على ضوء اتهامهم فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية”.
كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين محمد محمود حسان ومحمد محمود محمد مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.

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