بسبب ترامب.. تخفيض سعر "المقاتلة إف-35"السبت، 4 فبراير 2017 07:56 ص
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مجموعة “لوكهيد مارتن” ستسعر الطائرة القتالية “إف-35” بأقل من مئة مليون دولار، بعدما اعتبر دونالد ترامب أن ثمنها باهظ جدا.
ولم يذكر السعر الدقيق لكن هذه التقديرات تشمل طائرات “إف-35 إيه” ذات الإقلاع والهبوط التقليديين التي ستسلم اعتبارا من 2018، في عاشر دفعة من عقد التسلح هذا، الذي يعد الأغلى ثمنا في التاريخ العسكري.
وكان دونالد ترامب أدان مطلع يناير الثمن الباهظ لهذه الطائرات الحديثة التي شهد تطورها زيادة في التكلفة مرات عدة وتأخيرا في البرنامج الزمني لإنتاجها.
وقال البنتاجون إن السعر الجديد يمثل خفضا بنسبة 7 في المئة على السعر السابق، مضيفا أن تخفيض الأسعار يوفر مبلغا إجماليا قدره “728 مليون دولار”.
وصرح الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر “إنه انتصار جديد للرئيس ترامب لمصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وكان الجنرال كريس بوغدان كشف العام الماضي أن سعر الطائرة الواحدة قد ينخفض إلى أقل من 85 مليون دولار في 2019.
وتتألف الدفعة العاشرة من عقد الطائرات مع “لوكهيد مارتن” من تسعين طائرة في المجموع.
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