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مصادر بمطار القاهرة : إحباط 3 محاولات لتهريب "قنابل وهمية" مع فريق التفتيش الروسي
مطار القاهرة

مصادر بمطار القاهرة : إحباط 3 محاولات لتهريب "قنابل وهمية" مع فريق التفتيش الروسي

السبت، 4 فبراير 2017 07:51 ص
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قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن أفراد أمن المطار ضبطوا “قنابل وهمية” مع فريق التفتيش الروسي خلال تفقدهم لصالات المسافرين والقادمين داخل المبنى رقم 2.

وأوضحت المصادر، في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة، أن 5 من أعضاء الوفد حاولوا إدخال عبوات هيكلية ودوائر كهربائية، من خلال 3 محاولات فشلت جميعها بسبب يقظة أمن المطار.

وأضافت المصادر أن هذه هي أول مرة يقوم فيها الوفد بخطوة كتلك، بالرغم من تفتيش المطار 3 مرات من قبل.

وشددت المصادر على أن الوفد أشاد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولي، وبوابات البصمة البيومترية الجديدة، مؤكدين أنه ستكون هناك انفراجة قريبة في مسألة استئناف الرحلات الروسية لمصر مرة أخرى.

وغادر القاهرة أمس 5 من أعضاء الوفد الأمني الروسي على متن طائرة خاصة إلى موسكو، فيما بقى 6 أعضاء فى زيارة تستمر لمدة يومين تتضمن جولات جديدة بمطار القاهرة، ولقاء عدد من المسؤولين بوزارة الطيران المدني.

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