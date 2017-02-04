"البنتاجون": الهجوم الأخير على القاعدة فى اليمن كان أكثر من عملية مكافحة ارهابالسبت، 4 فبراير 2017 07:53 ص
اعتبر محللون أن هجوم الكوماندوز الخاطف الذى نفذته الولايات المتحدة فى الثامن والعشرين من يناير الماضى ضد عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن نجح فى التوصل الى معلومات سرية ومخططات تنظيمية ووثائق هامة عن انشطة وخطط وعمليات تنظيم القاعدة فى شبه جزيرة العرب .
واعتبر كابتن جيف دافيز المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية ان العملية الاخيرة كانت اكبر من كونها عملية مكافحة ارهاب وانها قد كشفت عن ” كنز معلومات ” سيفيد كثيرا فى مكافحة الارهاب فى المنطقة العربية ويكشف عن خطط استهداف للقاعدة لقوات التحالف فى اليمن ومصادر للتمويل ووسائط لنقل الأموال والذخائر لعناصر التنظيم ومعلومات عن خطط تجنيد المقاتلين الجدد والعملاء السريين له وكيفية تسخير القاعدة للنساء والأطفال فى انشطة الارهاب والعمليات الانتحارية.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب الاعلام العسكرى التابع لوزارة الدفاع الامريكية ، فقد أسفرت عملية اليمن عن مصرع أحد افراد الجيش الامريكى واصابة ثلاثة اخرين ، وفى المقابل قتل فى العملية مالا يقل عن 14 قياديا وعنصرا عملياتيا فى التنظيم كانوا يعقدون اجتماعا لكن رصاصات الكوماندوز الامريكيين لم تمهلهم انهاءه .
وبحسب المعلومات المتوافرة ، فإن قوة الكوماندوز الأمريكية التى نفذت الهجوم تم نقلها على متن طائرة معاونة بحرية من طراز / اوسبرى / الى مسرح التنفيذ لكن عطلا اصابها عند الهبوط بسبب وعورة الارض لم يمكنها على اثره معاودة الاقلاع ، وقد قام افراد قوة الكوماندوز الامريكيين بنسف الطائرة قبل الانسحاب من مسرح العملية لعدم استفادة عناصر الارهاب فى اليمن بها واستخدموا طائرة نجدة بديلة تم الدفع بها لهم للإخلاء .
وكانت جهود مكافحة الارهاب قد دفعت عناصر القاعدة الى الانسحاب الى خارج مدينة المكلا اليمنية اواخر العام الماضى ، وفى الوقت الراهن يتركز تواجد عناصر القاعدة على مناطق ساحلية بعينها فى اليمن .
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