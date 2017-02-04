قام اللواء السيد الحبال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء ، يرافقه عدد من القيادات الأمنية في مديرية الأمن ، بزيارة الى مدينة الشيخ زويد ، وذلك لتفقد الخدمات الأمنية لقوات الشرطة وللإطمئنان على الخدمات الأمنية ومتابعة الحالة الأمنية فى المدينة.

وذكرت مصادر أمنية أن مدير الأمن قام بزيارة قسم شرطة الشيخ زويد ، والإطلاع على القوات والتجهيزات ، كما التقى مع الضباط والأفراد والجنود للوقوف على أية عقبات أو مشاكل قد تواجههم خلال فترة عملهم في قسم الشرطة.

كما قام مدير الأمن بتفقد عدد من التمركزات والكمائن الأمنية على طول الطريق الدولى (العريش / الشيخ زويد) ، والإطلاع على التجهيزات الشرطية واستعداداتها ، وصافح الضباط والأفراد والجنود وعددا من المواطنين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة والحيطة والحذر وتطبيق القانون بكل حزم ، مشيدا بدور قوات الشرطة في تحقيق الأمن والإستقرار فى البلاد ، ومثمنا تضحيات قوات الشرطة ورجال القوات المسلحة في سبيل الوطن وحماية البلاد من الإرهاب ، مؤكدًا على أن المواطن السيناوى يشعر بتحسن الأحوال الأمنية والإستقرار بفضل الجهود التى تبذلها قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة.

