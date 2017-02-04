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البحرية الأمريكية تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن
مدمرة أمريكية

البحرية الأمريكية تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن

السبت، 4 فبراير 2017 07:48 ص
وكالات

قال مسئول في وزارة الدفاع الامريكية الجمعة ان البحرية امرت بنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن ردا على هجوم شنه المتمردون الحوثيون على فرقاطة سعودية.

واضاف ان “يو اس اس كول”، التي تدير العمليات في الخليج، تتمركز الآن في منطقة باب المندب، المضيق الواقع جنوب غرب اليمن.

وتابع المسؤول لفرانس برس مشترطا عدم ذكر اسمه “تم نقلها الى المنطقة ردا على ما حدث للفرقاطة السعودية”.

وقد اعلن مسؤولون سعوديون ان زوارق “انتحارية” للمتمردين اليمنيين هاجمت مؤخرا السفينة الحربية السعودية التي كانت في البحر الأحمر ما اسفر عن مقتل اثنين من بحارتها.

والمدمرة “يو اس اس كول” معروفة في الاوساط البحرية كونها كانت هدفا لهجوم في تشرين الاول/اكتوبر 2000 في ميناء عدن ما اسفر عن مقتل عناصر من الجيش الاميركي.

وكان تنظيم القاعدة اعلن مسؤوليته عن التفجير.

ويأتي نشر السفينة وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعدما وجه الرئيس دونالد ترامب “تحذيرا” الى ايران وفرض عقوبات جديدة على طهران عقب التجربة الصاروخية البالستية الاخيرة.

وتنتشر سفينتان برمائيتان حربيتان هما يو اس اس كومستوك ويو اس اس ماكين، في نفس المنطقة حيث تتمركز المدمرة كول.

وقد شاركت يو اس اس ماكين في غارة شنتها قوات اميركية خاصة الاحد على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ما ادى الى مقتل العديد من عناصر التنظيم واحد عناصر البحرية الاميركية ومدنيين.

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