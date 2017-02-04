مستشار ترامب للأمن القومي: لن نتساهل مع استفزازات إيران

حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي مايكل فلين، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالح الولايات المتحدة.

وقال فلين في بيان له حسبما ورد بوكالة “الأناضول” الإخبارية امس الجمعة: “لقد كان المجتمع الدولي متساهلًا جدًا مع تصرفات إيران السيئة، لم يعد طقس اجتماع مجلس الأمن الدولي في لقاء طارئ وإصدار بيان قوي، بالأمر الكافي”.

وأضاف: “إدارة الرئيس ترامب لن تتساهل مع استفزازات إيران التي تهدد مصالحنا”.

وانتقد موقف الحكومة الأمريكية السابقة التي قادها الرئيس باراك أوباما، بالقول: “لقد ولّى زمن غض الطرف عن تصرفات إيران العدائية والعدوانية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.

واتهم المسئول الأمريكي، إيران بدعم عمليات عنف تزعزع الشرق الأوسط”، واصفًا إياها بأنها “أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة فرض عقوبات على 13 شخصية و12 شركة إيرانية في أول عقوبات أمريكية تطال طهران في عهد ترامب.

وقال بيان للوزارة، إن ذلك يأتي في إطار الرد على تجربة إطلاق صاروخ بالستي، أجرتها طهران الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف جهات تدعم البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.