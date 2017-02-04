شهدت الإمارات الجمعة طقسا غير مستقر، إذ تعرضت مدن مختلفة لإمطار غزيرة، وعاصفة باردة، وسجلت مناطق جبلية سقوط ثلوج، وانخفاض درجة الحرارة لأقل من الصفر.

وقالت مصادر في المركز الوطني للأرصاد الجوية بأبوظبي إن الإمارات سجلت الجمعة أقل درجة حرارة منذ تسع سنوات وبلغت 2.2 تحت الصفر على جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وذكرت أن الطقس المضطرب تسبب في ارتفاع موج بحر الخليج ليصل لمستوى 15 قدما.

وتسببت الرياح التي تعرضت لها مدينة دبي في سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد، وهو الطريق الرئيس في المدينة ويشتهر بناطحات السحاب، ما تسبب في إصابة شخص، واندلاع حريق في سيارة، وتضرر سيارتين.

وأدى الحادث الى توقف مترو دبي بالمنطقة المجاورة لسقوط الرافعة، كإجراء احترازي.

كما تسببت الرياح في اقتلاع عدد كبير من الأشجار واللوحات الاعلانية، وادت الى غرق بعض الشوارع بعد ارتفاع الأمواج اعلى الحواجز الاسمنتية.

ونشر مدونون صورا ولقطات فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لمشاهد الثلوج التي غطت المناطق الجبلية.

واضطرت دوريات الشرطة في رأس الخيمة لإغلاق الطرق المؤدية للجبال، للحد من تدفق الزوار الراغبين في الاستمتاع بمشاهد الثلوج، حفاظا على سلامتهم.