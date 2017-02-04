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وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب
الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب

السبت، 4 فبراير 2017 07:33 ص
وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس السبت، إن إيران هي “أكبر دولة راعية للإرهاب”، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات ضد طهران إثر تجربتها الصاروخية البالستية الأخيرة.

وصرح ماتيس خلال مؤتمر صحفي في طوكيو بأنه “فيما يتعلق بإيران، فهذه هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، مشيراً إلى أنه لا يرى ضرورة حالياً لتعزيز عديد الجنود الأميركيين في الشرق الأوسط.

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