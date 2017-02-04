أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/ الشأن المحلي، وخاصة الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكلية الحربية أمس، لتفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، والاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتعون بها.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام فجر أمس بزيارة مفاجئة إلى الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتعون بها، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شارك طلبة الكلية فى جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى حمام السباحة، وفى الختام تناول الرئيس طعام الإفطار مع الطلبة، كما تحدث الرئيس، خلال الزيارة مع الطلبة، حيث أشاد بالقدرات البدنية والمهارية العالية التى أظهروها والتى تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيرا إلى أن هذه القدرات تعد إحدى أهم الركائز فى بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم تحت أى ظروف.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أشاد بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع أكد، خلال لقائه عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات حرس الحدود، أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بحدود مصر وأمنها القومي.

في سياق آخر، ذكرت (الأهرام) أنه تم البدء في أولى خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الذى يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات العامة بالبورصة المصرية وبعض البورصات الدولية، حيث قدم بنك القاهرة طلبا للبورصة المصرية بقيد اسهمه تمهيدا للطرح خلال الاشهر القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن طرح بنك القاهرة يأتى كخطوة اولى فى اطار برنامج الطروحات الذى يمثل خطوة ايجابية فى اتجاه انعاش حركة السوق وجذب الاستثمارات ويؤكد التزام الحكومة بما اعلنته من اجراءات ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.

الجمهورية:

بدورها ، قالت صحيفة (الجمهورية) إنه سوف ينطلق اليوم بكفر الشيخ مؤتمر “ابدع وانطلق” أول مؤتمر للشباب بحضور وزراء الري والتنمية المحلية والهجرة والاستثمار ومحافظي الاسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية.

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ إن المؤتمر نقطة فارقة يعبر عن فكر الشباب ومشاركتهم في العمل الجماعي والمستقبلي وجري التجهيز له منذ شهور وتم اختيار المشاركين من خلال الشباب انفسهم دون تدخل من القيادات التنفيذية.

وأضافت أن المؤتمر يناقش مستقبل الاستثمار وتنمية الموارد وتطوير المنظومة التعليمية والصحية والزراعية والرياضية واساليب مواجهة الهجرة غير الشرعية وظاهرة اطفال الشوارع ودور الدولة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين ودور الاعلام والفن والثقافة في الحفاظ علي الهوية الوطنية كما يتناول الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام يشهد والمهندس سيد عبدالوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية غدا انطلاقة تطوير مصانع الحديد والصلب بحلوان بإقامة فرن حديث لانتاج 750 ألف طن من حديد التسليح سنويا وعمليات الصيانة والتحديث للافران الأربعة برفع كفاءتها في مضاعفة الكمية المنتجة ليصل اجمالي المنتج سنويا مليونا و500 ألف طن قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت عن المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية إن إنشاء وتحديث الافران بأيدي الخبرات الفنية بالشركة التي يعمل بها نحو 9 آلاف عامل وبعد موافقة الشركة القابضة علي ضخ استثمارات اضافية لتحديث الكوك والكيماويات لانتاج الفحم الذي يكفي لتشغيل افران الحديد والصلب وتنظيم الصيغة التكاملية بين الشركتين، مؤكدا تخصيص استثمارات أخري لتطوير شركة الدلتا للصلب حيث بدأ العمل في رفع كفاءة وتحديث افران الصهر وماكينات صب الحديد وانشاء خط جديد لانتاج الدرفلة تقدر بنصف مليون طن في السنة بالتعاون مع الخبرة الأجنبية.

وفي شأن محلى آخر، قالت الصحيفة إن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وافق أمس على تنفيذ برنامج القوافل التعليمية بالمناطق النائية والحدودية بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام إنه يتم تنظيم قوافل تعليمية تستهدف مناطق حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسي مطروح بواسطة مديري عموم تنمية المواد والموجهين العموم الاكفاء لتنظيم محاضرات دراسية للطلاب علي ان يتم ادراج موضوع نظام الامتحان للصف الثالث الثانوي ودمج الاسئلة مع كراسة الاجابة ضمن المناقشات مع الطلاب والمعلمين.

أخبار اليوم:

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام فجر أمس بزيارة مفاجئة إلي الكلية الحربية حيث قام بتفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان علي برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس شارك طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلي حمام السباحة، وفي الختام تناول الرئيس طعام الإفطار مع طلبة الكلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أوصي الطلبة بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية، وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن، مشيراً إلي المسئولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والزود عن أرضه.

وقالت الصحيفة إن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يعرض علي مجلس النواب في جلسته التي ستعقد يوم الأحد 12 فبراير المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال أسماء الوزراء الجدد للتصويت عليها قبل أدائهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ووفقا للدستور سيتم التصويت علي الوزراء الجدد بالأغلبية المطلقة وبما لايقل عن ثلث الأعضاء سواء بالموافقة أو بالرفض حزمة واحدة.

وأضافت إن مصادر برلمانية أرجعت تأخر إعلان التعديل الوزاري الأسبوع الماضي لوجود اتجاه قوي بإلغاء ودمج بعض الوزارات، وقالت المصادر إن هناك توقعات بأن يشمل التغيير 10 وزراء أغلبهم من المجموعة الاقتصادية.. وعلي مدي جلسات الأسبوع الماضي تداول الأعضاء عدد من الأسماء المرشحة لمغادرة الوزارة والتي تركزت أغلبها علي وزراء الاستثمار، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وقطاع الأعمال، والثقافة، والري.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة ستحيل إلي مجلس النواب خلال الأيام القادمة مشروع قانون باصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين الذي يوفر للفلاح معاشا شهريا كاملا عند بلوغه سن الستين. كما يوفر قروضا بدون فوائد للمزارعين ويحافظ علي الرقعة الزراعية ويضمن للفلاح تسويق المنتجات عن طريق تنشيط المعارض وتبادل المنتجات الزراعية.. ويضمن القانون لعضو نقابة الفلاحين معاشا للأرملة والأبناء والوالدين.. وإلي نص مشروع القانون الذي يقع في 79 مادة.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي ، قالت صحيفة (الأهرام) إن البيت الأبيض أعلن أمس الأول أن بناء وحدات استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة “قد لا يكون عاملا مساعدا”، لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، مؤكدا أنه لم يتخذ بعد موقف رسمى حيال هذا الموضوع.

ونقلت عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله فى بيان: “مع أننا لا نعتقد أن وجود المستوطنات يشكل عقبة فى طريق السلام، فإن بناء مستوطنات جديدة أو توسيع تلك الموجودة خارج حدودها الحالية قد لا يكون عاملا مساعدا”. ويخالف هذا البيان التصريحات السابقة التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للدفاع عن بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أن لقاء على مستوى الخبراء حول الأزمة السورية، سيجرى فى عاصمة كازاخستان الآستانة الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن اللقاء سيكرس لبحث سبل الفصل بين فصائل المعارضة السورية المسلحة “المعتدلة” وتنظيم (جبهة النصرة) الإرهابى.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة وممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية المسلحة، سيشاركون فى أول لقاء لمجموعة العمليات المشتركة، التى أنشئت وفق قرارات مؤتمر السلام السورى بالآستانة (23 - ٢٤يناير الماضي).

من جانبها ، ذكرت صحيفة (الجمهورية) لقي 5 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بمحافظة تعز، وقال مصدر امني إن مواجهات عنيفة اندلعت في منطقتي المفاليس جنوب مدينة تعز والصلو وأن الطرفين استخدما مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقلية خلال الاشتباكات.

وأشارت الصحيفة إلى طائرات التحالف العربي شنت غارات عنيفة علي مدرية الميناء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة الحديدة دون ورود أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية في صفوف الحوثيين.

في المقابل اطلق الحوثيين صاروخا علي موقع لقوات الجيش اليمني في منطقة كرش بمحافظة لحج ما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

وأشارت الصحيفة إن المعارضة السورية أن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني المعارض بالإضافة إلي الفصائل المسلحة ستشكل وفدا خلال أيام في العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في محادثات جنيف المقرر عقدها في 20 من الشهر الجاري.

وأكد ممثلو إحدي فصائل المعارضة أن أي عملية سياسية لن تتم من دون الفصائل المسلحة التي من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في أنقرة خلال ساعات تمهيدا لمحادثات جنيف.

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن مصدرا في الشرطة الفرنسية أكد أن جنديا فتح النار، أمس /الجمعة/، علي رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس فأصابه، فيما صنفت شرطة باريس الاعتداء بأنه “إرهابي الطابع”‬.

وذكر مصدر آخر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة، وهاجم جنديا آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وقالت شرطة باريس إنه لم يتم العثور علي متفجرات في حقيبة المهاجم، مشيرة إلي أن المشتبه به باعتداء اللوفر خطط لشن اعتداء إرهابي، وقد أصيب بإصابات بالغة حيث أنه أصيب بـ 5 رصاصات.وأضافت الشرطة الفرنسية أن المشتبه لم يصح “‬الله أكبر” بل أطلق تهديدات، وقد تم “‬تأمين” المنطقة.