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انسحاب مرشح ترامب لمنصب وزير الجيش
فينسنت فيولا مرشح ترامب لمنصب وزير الجيش

انسحاب مرشح ترامب لمنصب وزير الجيش

السبت، 4 فبراير 2017 07:34 ص
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قالت صحيفة “ميليتري تايمز” إن فينسنت فيولا وهو من قدامي قادة الجيش ومؤسس لشركة للتجارة الالكترونية كان الرئيس دونالد ترامب قد رشحه وزيراً للجيش سحب اسمه من الترشح للمنصب يوم الجمعة مشيراً إلى عدم قدرته على تفادي قواعد وزارة الدفاع فيما يتعلق بالنشاط التجاري لعائلته.

ونقلت الصحيفة عن فيولا قوله في بيان: “إنه لن يستطيع النجاح في اجتياز عملية التصديق على ترشيحه”.

وفيولا رئيس سابق لبورصة نيويورك التجارية كما أنه شخصية بارزة في التجارة الالكترونية.

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