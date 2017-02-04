ارتفاع عدد ضحايا "حادث نويبع" إلى 9 قتلى و43 مصابا

قال مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، الجمعة، إن عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس سياحي في نويبع ارتفع إلى 9 قتلى و43 مصابا. وأضاف عصام خضر، في تصريح ...