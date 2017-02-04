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اليوم.. وزير النقل يتفقد ورش السكك الحديدية بالشرابية
وزير النقل جلال السعيد‎

اليوم.. وزير النقل يتفقد ورش السكك الحديدية بالشرابية

السبت، 4 فبراير 2017 07:14 ص

يتفقد وزير النقل الدكتور جلال سعيد، صباح اليوم، ورش الفرز للسكك الحديدية بالشرابية وورش ايرماس، وذلك لمتابعة عمرات وصيانة جرارات السكك الحديدية.

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