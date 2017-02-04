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بعد قرار المحكمة..أمريكا تعيد إصدار تأشيرات للمتضررين من حظر ترامب
التأشيرة الأمريكية

بعد قرار المحكمة..أمريكا تعيد إصدار تأشيرات للمتضررين من حظر ترامب

السبت، 4 فبراير 2017 07:25 ص
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سمحت هيئة الجمارك والحدود الأمريكية بإعادة إصدار تأشيرات دخول للمتأثرين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين تم إلغاء تأشيراتهم بعد قرار محكمة سياتل بتعليق قرار الهجرة، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وقالت الشبكة نقلا عن رويترز: “إن مسئولا بشركة طيران قال إن إدارة الجمارك وحماية الحدود أبلغت شركات الطيران الأمريكية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي بركوب الطائرات، بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل قرارا بوقف الأمر التنفيذي في كل أنحاء الولايات المتحدة”.

وأضاف المسئول أنه يمكن الآن للأشخاص القادمين من تلك الدول ويحملون تأشيرات دخول سليمة ركوب الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، أن شركات الطيران تعمل على تحديث مواقعها الإلكترونية كي تعكس هذا التغيير.

في وقت سابق، الجمعة، صدرت محكمة سياتل بولاية واشنطن قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار الرئيس دونالد ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من سبع دول.

ونصت المحكمة في قرارها على تطبيق الإيقاف المؤقت في عموم الولايات الأمريكية.

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