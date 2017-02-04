يواصل مركز حميميم الروسي للمصالحة تقديم المساعدات للمحتاجين في سوريا، حيث قام بتوزيع نحو 4 أطنان من المواد الغذائية على مناطق في شرق حلب.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت - أنه قام بخمس حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شملت منطقة صلاح الدين وحلب الجديدة ومناطق أخرى.

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي تمكن من توزيع 3ر3 أطنان من الخبز، وأكثر من ألفي وجبة طعام جاهزة.

كما أسقطت طائرات روسية 7ر20 طنا من المواد الغذائية، كانت السلطات السورية قد تسلمتها من الأمم المتحدة، على مدينة دير الزور.