اليوم.. «الآثار» تنظم احتفالية باليوم العالمي للسرطانالسبت، 4 فبراير 2017 07:08 ص
تنظم وزارة الآثار احتفالية باليوم العالمي للسرطان، بحضور 100 طفل من مرضي السرطان، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع الفريق التعليمي للمتحف المصري بالتحرير، وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار ...Sat, 04 Feb 2017 03:40:07 GMT
-
اليوم.. استكمال محاكمة أحمد عز في «تراخيص الحديد»
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية ...Sat, 04 Feb 2017 05:32:17 GMT
-
الأطفال الأكثر نشاطا أقل عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة حديثة أنجزها باحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن الأطفال يجنون ثمار النشاط البدني من حيث خفض خطر الإصابة بالاكتئاب مثل الشباب ...Sat, 04 Feb 2017 04:32:49 GMT
-
محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةSat, 04 Feb 2017 03:27:06 GMT
-
انطلاق مهرجان الشارقة للشعر الشعبى غداً
ينطلق غدا الأحد، مهرجان الشارقة للشعر الشعبى تحت شعار “القصيدة الشعبية.. وجدان أمة” بمشاركة 38 شاعرا من 14 دولة إضافة إلى ثمانية نقاد وباحثين. وتُشرف دائرة الثقافة ...Fri, 03 Feb 2017 23:50:17 GMT
-
طبيب المنتخب: النني وعبد الشافي جاهزان لنهائي إفريقياFri, 03 Feb 2017 20:11:34 GMT
-
ارتفاع عدد ضحايا "حادث نويبع" إلى 9 قتلى و43 مصابا
قال مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، الجمعة، إن عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس سياحي في نويبع ارتفع إلى 9 قتلى و43 مصابا. وأضاف عصام خضر، في تصريح ...Fri, 03 Feb 2017 21:26:50 GMT
-
أبو ريدة: وزير الرياضة يصل الجابون الأحد لمؤازرة المنتخبFri, 03 Feb 2017 23:37:03 GMT