اليوم.. «الآثار» تنظم احتفالية باليوم العالمي للسرطان

تنظم وزارة الآثار احتفالية باليوم العالمي للسرطان، بحضور 100 طفل من مرضي السرطان، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع الفريق التعليمي للمتحف المصري بالتحرير، وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.