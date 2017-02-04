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اليوم.. «الآثار» تنظم احتفالية باليوم العالمي للسرطان
خالد العناني وزير الاثار

اليوم.. «الآثار» تنظم احتفالية باليوم العالمي للسرطان

السبت، 4 فبراير 2017 07:08 ص

تنظم وزارة الآثار احتفالية باليوم العالمي للسرطان، بحضور 100 طفل من مرضي السرطان، وذلك بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع الفريق التعليمي للمتحف المصري بالتحرير، وذلك تحت رعاية وزير الآثار الدكتور خالد العناني.

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