لا تكشفي هذه الأسرار الـ 6 لزوجك مهما كان السبب.. احذري!!السبت، 4 فبراير 2017 06:43 ص
كلنا نتوق إلى علاقة زوجية مثالية تقوم على الصدق والشفافية ونستطيع من خلالها كسر كل الحواجز وكشف أسرارنا بكل أريحية وثقة. لكننا نعلم جميعا أننا لسنا في عالم مثالي، لذلك لا داعي لادعاء الكمال، ولا بأس بالمحافظة على بعض الأسرار لضمان حياة زوجية أفضل، وتأكدي -عزيزتي- أن كتمها ضروري لكي تستقيم علاقتك مع حبيبك.
تجنبي -عزيزتي- هذه الأمور؛ لأن خصوصيتك شيء مقدس، وأنتِ طبعاً لن تحتاجي إلى الكشف عن كل مكنوناتك لكي تكوني الزوجة المثالية في نظر حبيبك.
اتبعي هذه النصائح التي نشرها موقع Bigodino الإيطالي لتحظي بعلاقة زوجية ناجحة:
1- اللقاءات الخاصة
هل تعتقدين أن زوجك في حاجة لمعرفة الأحاديث التي خضتها مع أصدقائك أو أقاربك أو أمك أو أمه أثناء احتسائكما القهوة في لقاء مسائي؟ طبعاً، لا.
لا أظن أن إعلام زوجك بكل المواضيع التي تحدثتي بها أثناء عملك أو انتظار تعليق منه حولها سيقوي علاقتكما، لن يكون من الصحيّ التحدث مع شريكك حول أصدقائك، فقد تتسببين، عن غير قصد، في جرحهم وإشعارهم بأنهم ليسوا بأمان معك.
لا تعتبري نظرك إلى شاب جذاب أمراً سيئاً، لكن من الأفضل لك ألا تستمري في التفكير فيه. والأهم من ذلك، تجنب مشاركة هذه التجربة مع زوجك.
2- تجنبي الإفصاح عن أسرار جمالك
كلنا نشعر بالسعادة والثقة عندما نهتمّ بجمالنا ونجرب استخدامات جديدة وناجحة، ونلاحظ الفرق الذي كنا ننتظره بعد التجربة، ونشعر برغبة في مشاركة هذه السعادة والشعور مع شريك حياتنا. لكن زوجك ليس بحاجة لمعرفة علاجات الليزر التي قمتِ بها لإزالة الشعر أو عمليات تقشير الوجه.
باختصار، أنت تملكين حق الحفاظ على أسرارك التي تشعركِ بالثقة أمام العالم وزوجك، تحدثي فقط في موضوع يخص جمالك إذا وجدتِ أن الأمر لم يعد يقتصر عليك فقط؛ بل عليكما معا كزوجين.
3- تفاصيل حول وقتك الخاص
لستِ بحاجة للتحدث مع زوجك حول كل تفاصيل يومك الصغيرة وأين ذهبتِ، وماذا فعلتِ.
تجنبي أيضاً، التحدث عن أسرارك الخاصة والحميمة، فقد يفسرها زوجك بسلبية، ويمكن أن تؤثر على نظرته لنفسه كرجل وزوج.
4- التسوق
تذكري -عزيزتي- أن أموالك الخاصة وحسابك البنكي وسياستكِ في إنفاق النقود تهمك أنتِ فقط، لا بأس في التحدث قليلاً عن هذه الأشياء مع زوجك. لكن رقم حسابك وبطاقة الائتمان خاصتك من الأمور التي تحتاج للكثير من الثقة.
5- أفراد أسرتك
تذكري جيداً -عزيزتي- أن حفاظك على أسرار عائلتك، من أهم الأشياء التي تعزز ثقتهم بك؛ لأنها تترك انطباعاً جيداً عن مدى صدقك وأمانتك، واعلمي أن الإفصاح عنها يعتبر بمثابة الخيانة لهم.
وتأكدي -عزيزتي- أنه لا يوجد شيء يستحق أن تفسدي علاقة جميلة بسبب مشكلة صغيرة.
6- أسرار الآخرين
لا تخبري حبيبك بأسرار أصدقائك مهما كانت مكانة زوجك في قلبك وحياتك، فهذا من شأنه أن يجعلك في موقف سلبي يُفقدك ثقتهم بك، وثقة زوجك أيضاً.
تذكري أن تحدُّثك عن أسرار الآخرين سيجعلك شخصًا غير جدير بالثقة في نظر زوجك، وسينتهي المطاف بذلك السر عند شخص آخر.. تجنبي ذلك فحسب!
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