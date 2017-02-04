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اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اليوم.. بعثة الزمالك تغادر إلى الإمارات للقاء الأهلي في السوبر

السبت، 4 فبراير 2017 06:36 ص
متابعات

من المقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك اليوم، إلى دولة الإمارات العربية، استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 10 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر ان محمد حلمي المدير الفني للقلعة البيضاء قد استقر على القائمة المسافرة للإمارات والتي خلت من كابتن الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

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