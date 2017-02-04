حقيقة إيقاف إمام مسجد بالسويس بسبب الحضري

أكد الدكتور إبراهيم جمعة- مدير أوقاف السويس، إن قرار إحالة الشيخ محمد عزت إمام مسجد التوبة، بعد حديثه عن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب، اتخذه عن قناعة شخصية، لخروج ...