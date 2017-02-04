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اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية
مستشفى 57357 لعلاج سرطان الاطفال

اليوم.. مستشفى السرطان تعقد مؤتمر للتواصل مع شركاء التنمية

السبت، 4 فبراير 2017 06:31 ص

تستضيف مستشفى سرطان الأطفال 57357، اليوم، المؤتمر الأول الذي يعقد بعنوان “مبادرة 57357 للتواصل مع شركاء التنمية”، تحت رعاية “جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان”، وذلك بقاعة مؤتمرات المستشفى.

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