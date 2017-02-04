تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة “اطمن على نفسك” من أجل التوعية ومحاربة فيروس سي، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، وذلك بفندق الماسة.