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اليوم.. «التضامن» تطلق مبادرة «اطمن على نفسك»
غادة والي وزيرة التضامن

اليوم.. «التضامن» تطلق مبادرة «اطمن على نفسك»

السبت، 4 فبراير 2017 06:24 ص
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تنظم وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة “اطمن على نفسك” من أجل التوعية ومحاربة فيروس سي، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، وذلك بفندق الماسة.

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