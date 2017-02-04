تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.