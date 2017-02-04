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الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة
ايمن الصفدي

الأردن: حريصون على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

السبت، 4 فبراير 2017 05:20 ص

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، حرص الأردن على التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء على المستوى الثنائي أو في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين وحل الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تشكل أولوية بالنسبة للمملكة.. مثمنا الدعم الأمريكي للأردن في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون، في واشنطن مساء أمس، في أول لقاء بينهما في اليوم الثاني لتولي الوزير الأمريكي مسئولياته.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، فقد أكد الوزيران، خلال اللقاء الذي جاء استكمالا للمباحثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الإدارة الأمريكية والكونجرس، أهمية زيارة الملك عبدالله الثاني في تطوير العلاقات ومواجهة التحديات الإقليمية.

وبحث الوزيران العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا استمرار التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية وبناء الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحثا الأزمة السورية وتبعاتها خصوصا ملف اللاجئين والضغط الذي يمثله على المملكة التي تتحمل العبء الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي، وتناولا الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومن جانبه، أكد تيليرسون على العلاقة القوية بين الأردن والولايات المتحدة، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به الأردن في جهود مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.. وكذلك دور المملكة الكبير في مساعدة اللاجئين السوريين.

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