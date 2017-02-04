محافظ الجيزة: محطات المياه الرئيسية تعمل بصورة طبيعيةالسبت، 4 فبراير 2017 05:17 ص
نفى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، ما تردد حول انقطاع المياه اليوم بالمحافظة، مطالبا بعدم الالتفات إلي مثل هذه الشائعات، وقال:” إن كافة محطات مياه الجيزة الرئيسية تعمل بصورة طبيعية وأن المياه عادت بصورة كاملة لكافة المناطق”.
ونوه الدالى بأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولا بأول، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح تسرب المياه من خط 300 مم بشارع أحمد الزيات بمنطقة بين السرايات.
وكانت محافظة الجيزة قد شهدت انقطاع مياه الشرب لمدة تزيد على 48 ساعة بسبب أعمال تحويلات المرافق لخط 1000 مم، وتم الاستعانة بامكانات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والفنيين من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لسرعة الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه الرئيسي 1000 مم بموقع الاعمال بشارع الحجاز امام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
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