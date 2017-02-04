 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 02:45 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية «اغتيال النائب العام»
النائب العام المستشار هشام بركات

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية «اغتيال النائب العام»

السبت، 4 فبراير 2017 03:12 ص
متابعات

تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3