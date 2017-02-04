اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية «اغتيال النائب العام»السبت، 4 فبراير 2017 03:12 ص
تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
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قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
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لأول مرة.. ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد بشمال سيناء
في إطار الجهود المستمرة لدعم الخدمة الطبية والنهوض بها في محافظة شمال سيناء، وصل الى مديرية الصحة بشمال سيناء مساء الجمعة، جهاز ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد. وأكد ...Sat, 04 Feb 2017 00:18:20 GMT
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بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا "حادث نويبع" إلى 8 قتلى و19 مصابا
أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس الذي كان يقل رحلة لطلاب ...Fri, 03 Feb 2017 21:56:03 GMT
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ارتفاع عدد ضحايا "حادث نويبع" إلى 9 قتلى و43 مصابا
قال مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، الجمعة، إن عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس سياحي في نويبع ارتفع إلى 9 قتلى و43 مصابا. وأضاف عصام خضر، في تصريح ...Fri, 03 Feb 2017 21:26:50 GMT
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إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في «المتوسط»
أعلن خفر السواحل الإيطالي، إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في 13 عملية منفصلة في البحر المتوسط خلال أمس الجمعة. وذكر خفر السواحل - في بيان اودرته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن ...Fri, 03 Feb 2017 22:23:53 GMT
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مقتل وإصابة خمسة جنود ليبيين في انفجار لغم غرب بنغازي
لقي ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم، وأصيب أثنان آخران جراء انفجار لغم أثناء تقدمهم عقب سيطرة الجيش على مواقع جديدة بـ”عمارات الـ12” بمنطقة قنفودة غرب ...Fri, 03 Feb 2017 22:23:53 GMT
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مترجم صيني لـمحيط : الشباب كلمة سر بلادنا - محيط
سليمان لمحيط : هكذا تغلبنا على بطالة 7 مليون صيني الصين تلغي الفوائد على الشباب .. ونسبتهم عالية بريادة الأعمال مزيد من الجدية تنقص شباب…Fri, 03 Feb 2017 19:56:00 GMT
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المكتب الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي يباشر مهامه رسميا في تونس
استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ظهر اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن البنك الإفريقي للتنمية يتقدمه المدير العام الجديد للمكتب الإقليمي للتنمية ...Fri, 03 Feb 2017 17:50:23 GMT
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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا للكاميرون بنهائي إفريقيا
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الجمعة في العاصمة الجابونية (ليبرفيل) ، في إطار الإستعداد لمواجهة منتخب الكاميرون بعد غد الأحد ، في المباراة ...Fri, 03 Feb 2017 19:56:00 GMT