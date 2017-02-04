إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في «المتوسط»

أعلن خفر السواحل الإيطالي، إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في 13 عملية منفصلة في البحر المتوسط خلال أمس الجمعة. وذكر خفر السواحل - في بيان اودرته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن ...