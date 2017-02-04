قال منظمو مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة السادسة للمهرجان والمقرر لها يوم 16 مارس المقبل، ستشمل 126 فيلما وتكرم مجموعة من الفنانين وصناع السينما من مصر وخارجها، إلى جانب دعوة حارس المنتخب المصري عصام الحضري للمهرجان.

ونقلت “رويترز” عن إدارة المهرجان: ستتم دعوة حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري إلى الأقصر للالتقاء بضيوف المهرجان، خاصة أنه شارك من قبل بالتمثيل في الفيلم السينمائي “الزمهلاوية” إخراج أشرف فايق.

من جانبه، قال سيد فؤاد رئيس المهرجان: “عدد الأفلام التي وصلت للمهرجان بغرض المشاركة بلغ 580 فيلما وهو عدد كبير بالنسبة للقارة يعكس مدى احترام واهتمام السينمائيين الأفارقة بمهرجان الأقصر.”

وأضاف: “الأفلام التي تم اختيارها وصل عددها إلي 126 فيلما في المسابقات والفعاليات المختلفة.”

وتقام الدورة السادسة للمهرجان في الفترة من 16 إلى 22 مارس. وتحل المغرب ضيف شرف هذه الدورة.