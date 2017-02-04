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تعليق «شيكابالا» على استبعاده من قائمة «السوبر» أمام الأهلي
شيكابالا

تعليق «شيكابالا» على استبعاده من قائمة «السوبر» أمام الأهلي

السبت، 4 فبراير 2017 02:40 ص
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قرر محمد حلمي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك استبعاد محمود عبد الرازق “شيكابالا” من القائمة المسافرة إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم 10 فبراير الجاري.

وعلق اللاعب على قرار استبعاده بنشر صورة على حسابه بموقع  “إنستجرام” مدون عليها: “مجرد أن تقول حسبى الله ونعم الوكيل.. يقول الله تعالى وعزتى وجلالى لأنصرك ولو بعد حين”.

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