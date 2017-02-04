«السراج»: لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبياالسبت، 4 فبراير 2017 02:09 ص
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أنه لن يسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا، مشيراً إلى أن بلاده دولة عبور وليست دولة مصدرة للمهاجرين.
وأكد السراج، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، في بروكسل “على ضرورة وضع حلول لهذه المشكلة التي تؤرق كلا من ليبيا والاتحاد الأوروبي والمهاجرين أنفسهم”.
وأضاف السراج “أننا مستعدين للتعاون لحماية المهاجرين الذين يغامرون بأرواحهم في ظل ثوابت سيادة الدولة الليبية وعدم المساس بها ولن نسمح بتوطين المهاجرين و نؤكد بأننا دولة عبور وليست دولة مصدر للمهاجرين وسنلتزم بواجباتنا الأخلاقية تجاه المهاجرين وترحيلهم وفق المتطلبات الإنسانية”.
وأشار السراج إلى قضية الإرهاب وما قدمته ليبيا من تضحيات وما فقدته من أرواح مشيرا إلى وجود جهود حثيثة لدعم ليبيا في مكافحة الإرهاب وتنظيم “داعش”.
ولفت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى انه جرى مناقشة الدعم الحالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والذي يغطي جوانب عديدة غالبيتها إنسانية، حيث قال: “ناقشنا الطرق لتحسين الدعم وليس فقط زيادته، نحن نتحدث عن وضع معقد على الأرض ولدينا اهتمام وبرامج للاستثمار في مشاريع تعود بالنفع المباشر على المواطنين الليبيين”
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