لأول مرة.. ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد بشمال سيناءالسبت، 4 فبراير 2017 02:06 ص
في إطار الجهود المستمرة لدعم الخدمة الطبية والنهوض بها في محافظة شمال سيناء، وصل الى مديرية الصحة بشمال سيناء مساء الجمعة، جهاز ميكروسكوب جراحي لمرضى الرمد.
وأكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أنه لأول مرة يتم توفير هذا الجهاز لخدمة المحافظة، حيث يفيد في اجراء العمليات الجراحية لمرضى الرمد، ومما يساهم فى التشخيص واجراء العمليات الجراحية ورفع المعاناة عن المرضى بالمحافظة، بدلا من انتقالهم الى المحافظات الأخرى.
وأضاف، أنه سيتم تسليمه الى مستشفى العريش العام بعد غد الأحد للإستفادة منه في اجراء العمليات الجراحية لمرضى الرمد.
يذكر أنه سبق الموافقة على دعم القطاع الطبي في شمال سيناء بالعديد من الأجهزة والمعدات الطبية لخدمة المرضى ، ووصول عدد منها وتركيبها بالفعل، كما سبق قيام لجنة من وزارة الصحة بزيارة مستشفيات المحافظة للمعاينة على الطبيعة وتحديد أماكن تركيب الأجهزة الجديدة التي وافق عليها الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، وذلك فى اطار اهتمام الدولة بأهالي سيناء.
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