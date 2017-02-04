أيام تفصلنا عن انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن أجل مساعدة القراء جمعنا لهم عدة نصائح من أجل اغتنام الوقت والمال.

فقد نصح الخبراء بضرورة تنظيم مكتبتك، قبل ابتداء المعرض فثمة عناوين، قد تكون متوارية لديك، وكثيرًا ما نقع تحت سطوتها كلما وجدناها أمامنا. لذا فإعادة ترتيب المكتبة سيقيك تمامًا من الوقوع في فخ التكرار.

وهناك من قال؛ رتب يوم ذهابك إلى المعرض أن تكون بصحبة أصدقاء آخرين، من المهتمين بالقراءة والكتب؛ ستكون فرصة جيدة لتبادل الخبرات حول القراءة، والكتب، وتبادل الكتب ذاتها إن كان ممكنًا. ومن طرق انتقاء الكتاب الجيد؛ الكتب التي حققت أعلي مبيعات أو الكتب التي حصلت علي جوائز، والكتب التي تشترط في الحصول علي شهادات معتمدة كمراجع للدارسة المفتوحة.

“محيط” تحدث إلى الكاتب سامح فايز الذي نصح القراء بزيارة الجناح المخفض للهيئة العامة للكتاب، قائلاً: “أخرجوا الكتب القابعة في المخازن منذ سنوات” والسعر جنيهاً واحداً. ورشح دور “المصرية اللبنانية والكرمة وروافد والكتب خان والعربي” للزيارة.

أما عن قواعد معرض الكتاب الأربعين يكتب “فايز” :

” 1- المعرض مفتوح لمدة أسبوعين، ماتزنقش نفسك في آخر يومين عشان بيبقوا ضرب نار، وأبعد عن الويك اند. يوم في نص الأسبوع الصبح بيبقى مناسب جدًا.

2 - مهم جدا جدا انك تعمل لستة بالكتب الأساسية اللي هتشتريها .. بميزانية مثلا 75% والباقي ال25% لكتب تانية اكيد هتعجبك.

3- لو عامل ميزانية محددة لشراء الكتب، قسم الفلوس على كذا يوم، أوعى تشتري بكل اللي معاك ف يوم واحد، صدقني هتلاقي كتب طلعتلك من تحت الأرض وعايز تجيبها.

4- في قاعدة بيانات خاصة بالمعرض، بمعنى إنك ممكن تبحث عن كتاب معين أو المؤلف اللي عايزه أو دار النشر وتعرف مكانه وموقعه في المعرض بالظبط.

5- خد معاك ورقة وقلم عشان هتحتاجهم، أو جهز نوت فاضية على موبايلك تكتب فيها.

6- معرض القاهرة بيتقسم ٣ أقسام، مكتبات العرض المكشوف، الصالات، سور الأزبكية.

7- خد لفة محترمة على كل حاجة في المعرض قبل الشراء، الكتب مش هتخلص ومش هتتباع لا تقلق.

8- متخليش هدفك في المعرض شراء الكتب وخلاص، خلى المعرض فرصة انك تتعرف على كتب أكتر وأكتر.

9- لو بتحب تقرأ في مجال معين؛ تاريخ، فلسفة، أو أدب مثلًا ركز انك تشوف وتعرف الأماكن اللي بتبيع الكتب اللي انت عايزها، وخد الكارت بتاعهم عشان تعرف توصلهم طول السنة مش في المعرض بس.

10- ركز في المعرض على شراء الكتب اللي مش موجودة في مصر، هتلاقي “صالة اتحاد الناشرين العرب” فيها ٩٠٪ من دور النشر التقيلة قوي، واللي حاجاتهم بتبقى مش موجودة كتير في مصر، ولو موجودة بتبقى غالية، استغل وجودهم في مصر.

11- لو عارف كتاب معين محتاج تشتريه، أعرف دار النشر بتاعت الكتاب وهاته منها، هتلاقيه أرخص.

12- ادخل المكتبات أو الصالات أكتر من مرة، في كل مرة تدخل هتكتشف كتب جديدة مكنتش شفتها قبل كدة.

قسم سور الأزبكية

13- أوعى تبين لـ اللي بيبيع الكتب انك فرحت لما لاقيت الكتاب -خصوصًا وانت في سور الازبكية- هيعيش عليك وهيضربلك سعر خيالي.

14- وانت في سور الازبكية، لو حد سألك عايز كتاب معين؟ قوله لأ، لانه في الغالب لو عرف طلبك هيروح يجيبهولك يعمل عليك مصلحة.

15- مكتبات سور الازبكية بتبقى في مكان مفتوح وزحمة ومش منظم، حاول في وسط كل دة تطلعلك بكام كتاب كويس، الموضوع صعب مش سهل.

16- اعمل نفسك مش لاقي تاكل وانت في سور الازبكية، ويُستحسن تروح وانت مش معاك كتب شاريها، لانه ساعتها هيعرف انك من اللي بيجيبوا كتب اصلية وهيلبسك في الحيط.

17- اوعى تشتري الكتاب من أول مرة، اصبر ولف شوية هتلاقيه بسعر أرخص.

18- وخليك فاكر دايما التزم بـ لستة كتبك

دور النشر والسرايات

19- دار الشروق موجودة في البلد كلها طول السنة، محبكتش تروح معرض القاهرة “الدولي” للكتاب عشان تجيب من دار الشروق!

20- نفس الكلام ينطبق على كل المكتبات زي ألف، وديوان .. الخ، مش دار الشروق بس.

21- مكتبة مدبولي بتبيع الكتاب أغلى ضعفين على الأقل، اينعم هتلاقي عندهم كتب كتير محترمة ومن دور نشر عالمية، لكن دور النشر دي نفسها هتلاقيها في المعرض، اعرف دار نشر الكتاب وروحلها.

22- مكتبة “دار السلام” مش مكتبة كتب دينية وبس، هتلاقي عندهم فلسفة وتاريخ وكل الكتب التقيلة هناك وبأسعار حلوة جدًا، وعن تجربة.

23- مكتبة تنمية من أحسن المكتبات اللي بتبقى موجودة دائمًا، وأسعارهم كويسة.

24- مكتبة مصر كل سنة بتكون حلوة جدًا.. عدوا عليها.

نصائح أخوية

25- التزم بـ لستة كتبك

26- خلى بالك من تشابه اسماء الكتب، مثلاً “البداية والنهاية؛” دة كتاب تاريخ لابن كثير، أما “بداية ونهاية؛” دي رواية لنجيب محفوظ.

27- القراءة مش روايات وبس، في مجالات تانية ممكن تقرأ فيها، الروايات حلوة مفيش كلام، لكن الثقافة العامة بتيجي من الكتب العلمية.

28- لو لسة جديد في القراءة، خليك خفيف على نفسك، متجبش مقدمة ابن خلدون مثلاً وتحتاس فيها.

29- لو ناوي تجيب موسوعات وكتب مجلداتها كتير، دور على أحسن طبعة ليها.

30- أحسن وقت تجيب فيه الموسوعات والكتب الغالية بيبقى آخر كام يوم من المعرض، الخصومات بتزيد.

31- -شنطة ضهرك هي اهم صاحب ليك فاليوم ده, هترحم نفسك من الشيل .

32- يكون معاك ازازة ميه وسكريات تحسبا :D عشان لما يجيلك هبوط من كتر اللف.

33- -خصم 20% - 50% او حتي 1000% ايه فايدة الخصم في كتاب انت اصلا مش عاوزة او مش محتاجه.

34- حاول دايما تجيب من دار نشر الكتاب نفسه .. لانه أكيد هيكون اغلي بره .

35- التزم بـ لستة كتبك.

اوعي تشتري كتاب عشان اسمه عجبك شوف المحتوي الأول عجبك ولا لا، وحاول تشوف تقييم الكتاب عـ مواقع الكتب زي Goodreads.com أو سيرش جوجل باسم الكتاب هيجيبلك قراره.

37- حاول تجيب خريطة المعرض عشان متفضلش تلف فـ متاهة و حدد خط سيرك حسب اولوياتك.

38- معرض الكتاب بيكون معمول عشان أرخص من المكاتب بره .. فحاول تتعرف عىلة الخصومات ومتشتريش من أول سعر.

39- لو افتكرت حاجة تاني ابقى زودها.

40- التزم بـ لستة كتبك. “