فاز الشاعر المغربي محمد بنطلحة بجائزة الأركانة العالمية للشعر في دورتها الحادية عشرة خلال حفل أقيم في مدرج المكتبة الوطنية بالرباط.

وتبلغ قيمة الجائزة 12 ألف دولار إضافة للدرع الذي يتخذ شكل شجرة الأركان التي يشتهر بها المغرب.

والجائزة التي انطلقت في 2003 هي إحدى أبرز مبادرات بيت الشعر المغربي بالتعاون مع وزارة الثقافة واستحدثت بهدف تكريم رموز الشعر عالميا.

وجاء في حيثيات تقرير لجنة التحكيم برئاسة الشاعر محمد الأشعري “التجربة الشعرية للشاعر محمد بنطلحة لحظة مضيئة في الشعرية العربية المعاصرة بُنيت على تفاعل خلاق لا مع الشعرية العربية وحسب بل أيضا مع الشعريات العالمية وتمكنت من أن تنحت لذاتها ملمحها الخاص الذي يحمل دمغة الشاعر في بناء رؤية شعرية مركبة وفي النزوع الدائم إلى اكتشاف أشكال جديدة وفي الانتصار الجمالي للغة العربية.”

وكان أول من حصل على الجائزة الصيني بي ضاو في 2003 ثم المغربي محمد السرغيني في 2005 وبعده الفلسطيني محمود درويش في 2008 وبعده العراقي سعدي يوسف في 2009 ثم المغربي الطاهر بنجلون في 2010.

وذهبت الجائزة في 2011 للأمريكية مارلين هاكر ثم في 2012 للإسباني أنطونيو جامونيدا وبعده في 2013 للفرنسي إيف بونفوا وفي 2014 للبرتغالي نونو جوديس وفي 2015 للألماني فولكر براون.

وفي ختام الحفل وقع بنطلحة أعماله الكاملة التي أصدرها بيت الشعر في المغرب بدعم من وزارة الثقافة في 664 صفحة من القطع الكبير.