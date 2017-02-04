ينطلق غدا الأحد، مهرجان الشارقة للشعر الشعبى تحت شعار “القصيدة الشعبية.. وجدان أمة” بمشاركة 38 شاعرا من 14 دولة إضافة إلى ثمانية نقاد وباحثين.

وتُشرف دائرة الثقافة والإعلام فى الشارقة على تنظيم الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الذى تتواصل فاعلياته حتى 11 فبراير الحالى.

ومن المقرر أن تقام أنشطة المهرجان فى قصر الثقافة بالشارقة والجامعة القاسمية وجامعة الإمارات بالعين والمجلس الأعلى للأسرة والبطائح فى المنطقة الوسطى ووادى الحلو فى المنطقة الشرقية ومدينة خورفكان.

وتشارك فى المهرجان هذا العام دول: الإمارات ومصر والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والعراق وموريتانيا والكويت وتونس والسودان والأردن واليمن وقطر وسوريا.

ويكرم المهرجان فى هذه الدورة ثلاثة من رواد الشعر الشعبى فى الإمارات هم محمد هاشم الشريف، وعلى بن بخيت العميمى، وكلثم عبدالله.

ويُولى المهرجان اهتماما كبيرا بالمبدعين الشبان من خلال مشاركة مجموعة منهم فى الندوات بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على التجديد فى ملامح الشعر الشعبى.

وقال راشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبى إن اتخاذ المهرجان عنوان القصيدة الشعبية وجدان أمة لهذه الدورة، يأتى كترجمة وتعبير عن إحساس حقيقى للشعوب العربية وما تفعله القصيدة الشعبية بوجدانها.. فهى محرك مهم وأساسى للإحساس بالعروبة والانتماء والفخر وغرس القيم والمعانى المختلفة».

وأكد شرار أن هذه الدورة تتسم بملامح التجديد لعل أهمها، المساحة الجغرافية الكبيرة التى ستمتد إليها فاعلياته التى تتضمن 7 أمسيات شعرية و3 لقاءت صباحية وندوتان فكريتان موزعة فى عدة أماكن مختلفة.