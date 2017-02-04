قال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، سيصل العاصمة الجابونية “ليبرفيل” غدا الأحد، من أجل مؤازرة منتخب مصر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017.

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني الأحد، على استاد “اميتيه”، في المباراة النهائية لبطولة كاس الأمم الإفريقية، وذلك بعد تأهل الفراعنة على حساب بوركينا فاسو، والكاميرون على حساب غانا.

وقال أبو ريدة - في تصريحات له /الجمعة/ على هامش مران منتخب مصر - إن خالد عبد العزيز أبلغه اليوم بسفره إلى الجابون يوم الأحد المقبل من أجل حضور المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا أمام الكاميرون، ومساندة ودعم لاعبي المنتخب والجهاز الفني، لحصد اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وأكد رئيس اتحاد الكرة، أن المباراة ستكون صعبة للغاية على الفريقين، مشددا على أن نسب الفوز متساوية بين منتخبي مصر والكاميرون.