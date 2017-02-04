أعلنت دار نعمان للثَّقافة نتائج جوائز ناجي نعمان الأدبيَّة الهادفة للعام الحالي 2017 “الموسم العاشر”، والتي جاءت على النَّحو التالي: جائزة المتروبوليت نقولاَّوس نعمان للفضائل الإنسانيَّة، نالَتها اللُّبنانيَّة مارلين وديع سعادة عن قصَّتها “النَّشَّال ورجل الدِّين”

جائزة الأديب متري نعمان للدِّفاع عن اللُّغة العربيَّة وتطويرها، نالَتها مؤسَّسة قلم للإبداع، النَّاشطة باليمن في مجال محو الأمِّيَّة، بشخص مديرها التَّنفيذي فادي حسين فضل بافضل.

جائزة أنجليك باشا لتَمتين الرَّوابط الأُسْريَّة، حُجِبَت لهذا العام. جائزة ماري-لويز الهوا لأدب الأطفال الأخلاقيّ، نالَها الجزائري بشير عزُّوز عن مخطوطه “روضة الحكايات”.

وستُنشَرُ الأعمالُ الفائزةُ قبل شهر مايو المُقبل من ضمن إصدارات مؤسَّسة ناجي نعمان للثَّقافة بالمجَّان.

يذكر أنَّ الجوائز المذكورة هادِفَةٌ لجهة الموضوعات، ومَحصورةٌ بأبناء الضَّاد وبناتها. كما أنَّ عددَ الفائزين بها محدَّدٌ بشخصٍ واحدٍ سنويًّا عن كلِّ فئة، فيما قوامُ الجائزة طباعةُ المخطوط الفائز في سلسلة “الثَّقافة بالمجَّان” التي أطلقَها نعمان عام 1991، واكتِسابُ الفائز عضويَّةَ دار نعمان للثقافة، وهي عضويَّةٌ لِمدى الحياة، تؤهِّلُ صاحبَها، بشروطٍ معيَّنة، طباعةَ نتاجه الأدبيِّ في السِّلسلة المجَّانيَّة السَّابقة الذِّكر.