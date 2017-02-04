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الجالية المصرية في فرنسا تدين حادث اللوفر بباريس
الشرطة الفرنسية

الجالية المصرية في فرنسا تدين حادث اللوفر بباريس

السبت، 4 فبراير 2017 01:08 ص
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أدان الإتحاد العام للجالية المصرية في فرنسا حادث الإعتداء الذي استهدف عسكريين فرنسيين أمس الجمعة، قرب متحف اللوفر بباريس.

وقال نشأت الحصري رئيس الإتحاد ـ في بيان أصدره الإتحاد ـ إن الإرهاب الأسود يعود مجددا لإستهداف فرنسا ، وإن هذا العمل الإجرامي نستنكره، كما أن الإسلام بريًء من هذه الأفعال المشينة.

وأضاف الحصري ” إننا كجالية مصرية في فرنسا جزء ومكون من مكونات المجتمع الفرنسي ، نعلن تضامنا الكامل مع الشرطة الفرنسية وكافة مؤسسات الدولة ، وسنعمل سويا وجميعا على مكافحة الإرهاب والحفاظ على بلدنا الثاني ، وإن هذه اللحظات تتطلب التوحد والتماسك وسننتصر في النهاية ونقضي على الإرهاب”.

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