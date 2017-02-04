ارتفاع عدد الوفيات في «حادث نويبع» إلى 10 حالاتالسبت، 4 فبراير 2017 01:05 ص
أكد الدكتور أحمد محفوظ مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أوتوبيس 1456 رحلات السويس بمنطقة الصاعدة بنويبع والذي يقل رحلة لطلاب كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية إلي 10 حالات وفاة.
وقال محفوظ إن المصابين الذين يتلقون العلاج عددهم 41 مصابا منهم 20 مصابا بمستشفي شرم الشيخ الدولي و7 مصابين بمستشفي دهب المركزي، و 14 مصابا بمستشفي نويبع المركزي، كما تم إيداع 7 جثث في ثلاجة مستشفي نويبع وجثتين في ثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي وجثة واحدة في ثلاجة مستشفي دهب.
وأكد محفوظ مشاركة فريق طبي من أساتذة كلية الطب جامعة الأزهر في علاج المصابين.
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