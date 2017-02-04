تنظم وزارة الآثار غداً الأحد في تمام الساعة الرابعة عصراً ملتقى علمي للاحتفال بالذكرى الـ131على إكتشاف مقبرة “سنجم” بمنطقة دير المدينة بالبر الغربي بالأقصر، و ذلك بقاعة المؤتمرات بمتحف التحنيط بالأقصر.

و أوضح إسلام عزت، عضو المكتب العلمي لوزير الآثار أن هذا الملتقى يأتي في إطار الإحتفالات التى تقيمها الوزارة بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، بمناسبة ذكرى اكتشاف مقبرة سنجم بمشاركة نخبة من أهم علماء المصريات والصيانة والترميم من البعثات المصرية والأجنبية العاملة بمقابر دير المدينة من بينهم د. آن كلير سالماس ود.سيدريك لارشيه من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ود. مصطفى الصغير عضو المكتب العلمي لوزير الآثار وممثل بعثة مركز البحوث الامريكي بالقاهرة لترميم وصيانة المناطق الآثرية بالأقصر.

وأضاف عزت أن الإحتفالية ستتضمن أيضاً مشاركة من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الوادي الجديد بنشاطات فنية وأعمال جرافيتي. و بهذة المناسبة أصدر د. خالد العناني وزير الآثار قرار بفتح مقابر دير المدينة مجاناً للزيارة يوم الأحد.

يذكر أن مقبرة سنجم قد اكتشفت على يد عالم الآثار ماسبيرو في 2فبراير 1886، وهي مسجلة برقم TT1 و تعتبر أحد أهم مقابر دير المدينة لما تحويه من نقوش وجدارايات ملونة لازالت محتفظة برونقها حتى اليوم. و قد كان سنجم يشغل منصب الخادم الملكي في عهد الملك ستي الأول و ابنه رمسيس الثاني.