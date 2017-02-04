تنظم مكتبة مصر الجديدة ، فى السادسة من مساء اليوم السبت أمسية ثقافية لمناقشة وحفل توقيع روايتى “ترانيم” و”رحلتى مع الكلمة الحلوة” للكاتب الدكتور ناجى شاوى .

صرح د.نبيل حلمى ،سكرتير عام جمعية مصر الجديدة أن الأمسية تأتى فى إطار البرنامج الثقافى والترفيهى التى تنظمه الجمعية فى كافة مؤسساتها الإبداعية والثقافية بمناسبة اجازة منتصف العام الدراسية .

ومن مقدمة كتاب رحلتى مع “الكلمة الحلوة”: “إنه عصر وجدنا فيه الإنسانية والوطنية وأي وطن، أحلي وطن مصر... مصر الحضارة والتاريخ... والتي كانت تستقبل المهاجرين حتى آخر ٦٠ سنة من عمرها الذي هو أكثر من ٧٠٠٠٠ سنة، إلى أن جاء طوفان القمع السياسي وطوفان التعصب والهوس الديني، والذين تحدثوا باسم الله وهم عنه بعيدون، فكرهونا بالأوطان وقلبوا حياتنا إلى أديان. يشهرون في وجوهنا سيف التكفير ويسلطون على كل رأي مختلف عنهم خناجرالإرهاب. انهم سرطان مخيف فكانوا من أسباب هجرة البعض. فذهبت إلى كندا وإخترت أن أعيش في العاصمة أوتاوا، ولم اهتم بقسوة الطبيعة أو الغربة”.