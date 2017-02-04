عماد يسى يوقع "ميريت آمون" بمعرض الكتابالسبت، 4 فبراير 2017 12:27 م
قام الكاتب والناقد السينمائى” عماد يسى ” بتوقيع “رواية ميريت امون” الصادرة عن دار العين للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولى للكتاب . وتقع الرواية فى 300 صفحة من القطع المتوسط.
ومن أجواء الرواية: تغيب الشمس و ينتشر الظلام يلف منية سبك، حيث خيم الخوف على الجميع. فرغم أن القتيل كان من قرية اخرى، إلا أن الأمر انتشر فى منية سبك انتشار النار فى الهشيم. و بدأ الناس كل على طريقته، فى عمل ما يقيه من قوات الشر، و الظلام. فمنهم من أخذ يحرق البخور و يقرأ الادعية، و منهم من أخذ يعلق التمائم و التعاويذ على باب منزله من الخارج، كى يعبر الشر بعيدا عنه، و عن أولاده، و بهائمه. و منهم من لجأ الى المشعوذين، كى يشترى تميمة تبعد عنه الشر...وساهم القمر الذى اختفى خلف السحب الكثيفة، فى خلق جو من الظلام و الخوف، ساد القرية الهادئة. و اختفى الجميع داخل المنازل التى اغلقت أبوابها، و نوافذها، خوفا من أن تتسلل اليهم الكوبرا الحارسة. التى كان يعتقد الجميع انها لايمكن قتلها، و انها قد تسعى فى الليل طالبة ضحية نظير ازعجها، و الاجتراء عليها فى مكان حراستها .
وأيضا من أجواء الرواية: فى الليل يغادر حسام أسوان، ومعه اثنان من الرجال يبدو عليهم سمات الإجرام، و تقلهم سيارة استأجروها خصيصا، لتوصيلهم الى منية سبك، و بينما تقترب السيارة من منية سبك، يرى السائق صقر ضخم، يهبط من السماء بسرعة خارقة متجها نحو الزجاج الامامى، و ينحرف السائق بالسيارة فجأة، فتختل عجلة القيادة فى يده، و تسقط السيارة بكامل سرعتها فى المصرف العميق الذى يمد منية سبك و ما حولها بالمياه. و بينما يموت السائق و الجالس بجواره من الصدمة، يجاهدحسام للخروج من السيارة المستقرة فى قاع المصرف، و مع اخر نبضة لقلبه يطالعه وجه سنب امون و هو يبتسم ابتسامة ساخرة .
وعن الرواية يقول الكاتب والناقد السينمائى عماد يسى : “كانت ميريت آمون مجرد ذكرى باهتة مطمورة فى طيات عقلى منذ ما يقرب من ربع قرن، و فجأة نفضت عنها غبار سنوات كثيرة، و طفت على السطح لامعة قوية كأنها ولدت بالأمس، فكان لابد أن تظهر للنور... “
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