أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن السبب وراء التعديل الوزاري المزمع إجراءه قريبا ير جع إلى الضغط الذي مارسه البرلمان على الحكومة، وعجز الوزراء عن الرد على مناقشات نواب المجلس، إضافة إلى عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الذي تم اعتماده في شهر إبريل الماضي تسبب بشكل رئيسي في إجراء الحكومة للتعديل الوزاري الجديد.

وأضاف “وهدان”، خلال مقابلته ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على فضائية “الحياة”، مساء الجمعة، أن مجلس النواب منشغل حاليًا بالانتهاء من بعض المشروعات والقوانين، مشيرًا إلى التزام البرلمان بعدد من الالتزامات الدولية والمحلية، فضلًا عن سفر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للخارج.

وأوضح أن الدكتور علي عبد العال، قرر رفع الجلسة المقبلة للبرلمان إلى يوم 12 فبراير المقبل، مؤكدًا أن البرلمان سيشرع في النظر في التشكيل الوزاري الجديد، فوز انتهاء الحكومة منه.

وتابع: “أتمنى أن يتحمل الوزراء القادمين المسؤولية الصعبة في هذه المرحلة، وأن يتم اختيار الشخصيات القيادية القادرة على اتخاذ القرار، والتي تتمتع بالكفاءة والنظرة للشارع»، قائلًا: «نحتاج إلى وزير ميداني بشكل أكبر منه مكتبي، ولا بد أن يتواجد الوزير كل شهر في محافظة مختلفة”.

الجدير بالذك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أعلن عن إجراء تعديل وزاري، خلال مقابلته مع رؤساء تحرير الصحف القومية، منتصف يناير الماضي، لتصويب الأخطاء.