لقي ثلاثة جنود بالقوات الخاصة الليبية مصرعهم، وأصيب أثنان آخران جراء انفجار لغم أثناء تقدمهم عقب سيطرة الجيش على مواقع جديدة بـ”عمارات الـ12” بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي.

وأكد متحدث القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي، في تصريح صحفي مساء الجمعة، مقتل ثلاثة جنود وإصابة أثنين بقوات الصاعقة ،جراء انفجار لغم بمنطقة قنفودة غرب بنغازي.

وأضاف الزوي أن جثامين الجنود والمصابين نقلوا إلى مستشفى المدينة ،لافتا إلى أن الاشتباكات مازالت جارية حتى الآن.