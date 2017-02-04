إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر من الغرق في البحر المتوسطالسبت، 4 فبراير 2017 12:09 م
أعلن خفر السواحل الإيطالي، إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في 13 عملية منفصلة في البحر المتوسط خلال أمس الجمعة.
وذكر خفر السواحل - في بيان اودرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - أن سفنا تابعة له ولسلاحي البحرية الإيطالي والبريطاني وسفنا تجارية وأخرى تشغلها منظمات غير حكومية أنقذت المهاجرين، الذين كانوا على متن 13 سفينة في البحر المتوسط.
يذكر أن 1300 آخرين أنقذوا خلال عمليات جرت يوم الأربعاء الماضي.
وكانت إيطاليا أسست صندوقا جديدا الأربعاء الماضي لمساعدة الدول الأفريقية على السيطرة على حدودها، في أحدث تحرك ضمن سلسلة من الإجراءات، التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من الوصول إلى القارة العجوز.
وينطلق المهاجرون عادة من ليبيا عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، وهذا الممر حاليا هو الرئيس للمهاجرين إلى أوروبا، علما أن حوالي 181 ألف مهاجر عبروا المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا العام الماضي معظمهم في قوارب متهالكة.
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