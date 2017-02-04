بلغ إجمالي مدخرات الأسر الهولندية 340 مليار يورو بنهاية عام 2016 بزيادة 3ر5 مليار يورو عن نهاية عام 2015 .

وأعلن البنك المركزي الهولندي أمس الجمعة أن هذا يعادل ما يقارب 20 ألف يورو لكل رجل وإمرأة وطفل في هولندا.

وأضاف البنك أن معظم هذه الأموال /87% / في حوزة البنوك الهولندية الكبرى، أما البنوك الصغرى فهي قادرة على الفوز بجزء من حصة السوق من خلال تقديم معدلات فائدة أفضل قليلا.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي، بأنه في نهاية العام الماضي، قدمت البنوك الكبرى معدل فائدة نسبته 4ر0 % على المدخرات، بينما حاولت المؤسسات المصرفية الأصغر إغراء المدخرين بنسبة فائدة 85ر0 % . كما أفادت الأرقام بأن 2 % فقط من المدخرات الهولندية مودعة في البنوك ذات الملكية الأجنبية.