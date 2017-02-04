حدث في مثل هذا اليوم 4 فبراير.. انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية

1783 - زلزال في كالابريا في إيطاليا يؤدي إلى مقتل 50000 شخص.

1789 - انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

1792 - إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة لدورة ثانية.

1859 - العثور على “المخطوطة السينائية (بالإنجليزية: Codex Sinaiticus)” في دير سانت كاترين، وهي أقدم نسخة من الإنجيل بعهديه الحديث ومعظم القديم ويعتقد أنها واحدة من 50 نسخة أمر الإمبراطور قسطنطين الأول بكتابتها.

1861 - إعلان عن إنشاء الولايات الكونفدرالية الأمريكية في مونتغومري بألاباما بين ست ولايات منشقة عن الولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

1899 - بداية الحرب الفليبينية الأمريكية.

1902 - جمعية الاتحاد والترقي تعقد مؤتمرًا في باريس بعنوان “مؤتمر أحرار العثمانية” جمع فيه المعارضين للسلطان عبد الحميد الثاني، واتخذ المؤتمر عدة قرارات منها أن تؤسس في الدولة العثمانية إدارات محلية مستقلة على أساس القوميات.

1915 - ألمانيا تفرض حصارًا بالغواصات حول المملكة المتحدة وتعلن استهداف أي سفينة بالقرب منها وذلك في الحرب العالمية الأولى.

1936 - إنتاج أول عنصر مشع بطريقة صناعية الراديوم.

1941 - القوات البريطانية تستولي على مدينة ماووس الليبية في إطار معارك الحرب العالمية الثانية.

1942 - الجيش البريطاني يحاصر الملك فاروق في قصر عابدين ويخيره إمّا أن يكلف زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس بتشكيل الحكومة أو أن يتنازل عن العرش، وانتهى الحصار بتنفيذ الملك فاروق لشروط الإنجليز.

1945 - افتتاح مؤتمر يالطا الذي جمع بين القادة المنتنصرين في الحرب العالمية الثانية جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك لتحديد كيفية استسلام ألمانيا وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

1952 - القوات الفرنسية تحاصر قصر ملك المغرب محمد الخامس وتجبره على إتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويين في فاس.

1957 - بدء عملية إزالة سور الكويت الذي يحيط بمدينة الكويت وذلك بهدف إفساح المجال أمام امتداد العمران مع الإبقاء على بواباته الخمس كمعلم تاريخي وسياحي.

1965 - زلزال في ألاسكا بقوة 8.7 على مقياس ريختر، وهو أحد أكبر الزلازل في العالم وأحد أضخم الزلازل في الولايات المتحدة.

1975 - زلزال في شمال شرق الصين بقوة 7.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 10000 شخص ووقوع أضرار ضخمة في منطقة ينقوكو هايشنج.

1976 - زلزال بشمال شرق مدينة غواتيمالا في غواتيمالا بقوة 7.5 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة أكثر من 23000 شخص.

1977 - انتفاضة للشيعة في العراق بسبب منعهم من احياء ذكرى الاربعين

1980 - أبو الحسن بني صدر ينصّب رئيسًا لإيران بعد إنتخابات في يناير 1980 حصد فيها حوالي 78.9% من الأصوات.

1997 - زلزال في منطقة حدود تركمانستان وإيران بقوة 6.8 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 88 شخص تقريبًا وإصابة 2000 وتدمير العديد من المنازل بالجانبين.

1998 - زلزال في منطقة حدود أفغانستان وطاجيكستان بقوة 6.1 على مقياس ريختر يؤدي إلى وفاة 2323 شخص على الأقل ووقوع 818 إصابة وتدمير 8094 منزل ونفوق ما يقارب 6725 رأس ماشية.

1999 - انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيسًا لفنزويلا.

2003 - جمهورية يوغوسلافيا الإتحادية تغير اسمها رسميًا إلى جمهورية صربيا والجبل الأسود وتتخذ دستورًا جديدًا.

2004 - اطلاق موقع شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك.

2014 - استقالة بيل غيتس من منصبه كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.

2015 - مصرع ما لا يقل عن 35 شخصًا في حادث تحطم طائرة رحلة خطوط ترانس آسيا 235، وذلك بعد دقائق من إقلاعها من مطار تايبيه سونغشان في تايوان.