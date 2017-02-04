تمنى المصريون مع حلول عام 2017 أن يكون عام جديد ملئ بالأمل والتفاؤل في مستقبل أفضل دون فساد، بلا رشوة، بلا محسوبية، عام تأملوا فيه أن يعم الخير والرخاء ، رغم كا ما عانوه من أحداث وقرارات في 2016 ، الا ان زخم وقائع الفساد والرشوة جعلت مطلع العام ممتلئ بالكثير من الاحداث .

وفي هذا التقرير، رصدت شبكة الإعلام العربية “محيط “، بعض منها كالتالى :

29 يناير

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، حول شراء 3 سيارات بقيمة 18 مليون جنيه، في وقت تناشد فيه الحكومة المواطنين بالتقشف.

وأبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة.

وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.

26 يناير

كشفت وزارة التنمية المحلية عن واقعة عدم إضافة مبالغ مالية إلى حسابات صندوق التنمية المحلية المودعة بأحد البنوك خلال السنة المالية 2013/2014.

وقالت الوزارة في بيان لها الخميس 26 يناير، إن الواقعة تأتي في ضوء سياسة وزارة التنمية المحلية الرامية إلى مكافحة الفساد في كافة صوره.

وأضاف البيان،”وقد أقر مسئول الخزينة السابق بعدم توريد المبالغ المشار إليها والتي تبلغ قيمتها 43000 “ثلاثة وأربعين ألف جنيه” وقد قام إثر ذلك بتوريد المبلغ المشار إليه، ونظرًا لأن الأمر يشكل إهدارًا للمال العام فقد تم إبلاغ نيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق”، بحسب البيان.

23 يناير

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن واقعة اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية.

جاء ذلك في مناقشة مجلس النواب بمصر، الحساب الختامى لموازنة العام المالى «2014-2015» والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.

فيما كشفت الدكتورة علياء المهدي - عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا - معلومة هامة عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة ، مؤكدة أن الحساب الختامي للميزانية كان من المفترض أن يناقش منذ سنتين وليس الآن.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ”فيس بوك”: “معني كدة أن هشام جنينة مكنش بيبالغ لما وصف الفساد و حجمه أبدا” .. مضيفة: “فيه ٣٢،٥ مليار جنيه مختفية من ميزانية ٢٠١٥/٢٠١٤ ... ازاي يا تري؟؟؟”. و أردفت: “بعدين هو الحساب الختامي لأي ميزانية بيتراجع بعد انتهاء السنة المالية بحوالي سنتين و الا مفروض يكون بعدها بالكتير بشهرين؟” .. مضيفة: “ثم كنا بنقول إننا عملنا ثورة ضد فساد حكم مبارك .... هل انتهي الفساد دلوقتي؟ ..

وبالرغم من كل ذلك السيد رئيس الوزارة راح النهاردة البرلمان بيطالب برفع أجور و مرتبات الوزراء و المحافظين و المساعدين؟ .. ليه ؟ ..هو مستوي معيشتهم اتأثر من ارتفاع الأسعار لا قدر الله؟ ..أمال الناس العادية يعملوا ايه؟”.

21 يناير

حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازه 40 ألف دولار مزورة في حلوان.

وكانت معلومات وردت لقسم شرطة حلوان بقيام “محمد س”، عاطل ومطلوب لتنفيذ حكم في القضية رقم 7714 لسنة 2009م الخصوص “تبديد”.

16 يناير

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية من ضبط فني بالوحدة المحلية بمركز المنصورة وبحوزته 419 الف جنية قيمة رشوة وتربح من خلال تزوير أوراق ترخيص البناء وإدخال المرافق للمواطنين راغبي ذلك، لوجود موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية.

وبعد أن وردت معلومات للعميد السعيد شعير رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية الموثوق فيها تفيد قيام المدعو نفاد م. إ.، . 56 سنة فني بالوحدة المحلية دائرة مركز المنصورة ، ومقيم بذات القرية بإستغلال موقعه الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق الحكومية الخاصة بإستصدار تراخيص البناء وتوصيل الموافق للمواطنين مماً لديهم موانع قانونية تعوق حصولهم عليها بالطرق الرسمية وذلك مقابل مبالغ مالية مستخدماً في ذلك مستندات وأوراق خاليه البيانات ” علي بياض ” تخص جهة عمله ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.

14 يناير

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط مهندس كهرباء، ومدير مشروع محطات الطاقة بأسوان، لطلبهما رشوة من صاحب شركة مقاولات لإنهاء صرف مستخلصات خاصة بالشركة.

تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من “جلال .م.م” صاحب شركة للمقاولات العمومية، مقيم البحر الأحمر، يتهم “محمد .ا.ص” مهندس بشركة لمهمات الجهد العالى القائمة بتنفيذ مشروع محطات الطاقة بمحافظة أسوان لصالح وزارة الكهرباء والطاقة، لقيامه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير سرعة إنهاء صرف المستخلصات الخاصة بالشركة خاصته، وعدم عرقلة الأعمال المطلوبة.

13 يناير

اجرت نيابة الدقى، برئاسة المستشار عبدالله المهدى رئيس النيابة، التحقيق مع “أشرف. م” وطارق. س موظفين بالشئون القانونية بهيئة وزارة الأوقاف، لاتهامهما بتلقي رشاوي مالية من أحد الأشخاص بمبلغ 80 ألف جنيه مقابل تمليكه قطعة أرض تابعة للهيئة عن طريق التلاعب فى الأوراق.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حساب المتهم في البنك، وإفادة النيابة بتقرير واف عنه.

وكانت مباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط موظفين يعملون بالشئون القانونية بوزارة الأوقاف، بعد تلقيهم مبلغ 80 ألف جنيه رشوة من أحد الأشخاص مقابل تمليكه قطعة أرض من هيئة الأوقاف عن طريق التلاعب فى الأوراق.

12 يناير

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة

10 يناير

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية القبض على محمد شبانه، نائب رئيس حى شرق، فى قضية رشوة.

وتم القبض على المتهم أمام الحى أثناء خروجه، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

7 يناير

ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى القبض على شخصين أثناء عرضهما رشوة على أمين الشرطة عمرو رفاعى بعد اكتشافه وجود كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير بداخل حقائب راكبين يحملان جنسية إحدى الدول الأسيوية.

وكان الراشيان قد حاولا رشوة الأمين نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقام أمين الشرطة بالإخطار بالواقعة وضبط المذكورين.

2 يناير

أعلنت مصادر انتحار المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة السابق، والمتهم في قضية الرشوة الكبرى والتي كانت عبارة عن ” 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى “، داخل محبسه، وذلك بعد ساعات من قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، وذكرت المصادر أنه عثر على القاضي منتحراً داخل زنزانته، مضيفة أنه يجري التحقيق حالياً لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.

وكان من المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب شلبي ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق، وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها، وكذلك الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.

1 يناير

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “أ . ك” موظف بمديرية الزراعة بالمنيا، عقب تقاضيه مبلغ 18 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصطناع حكم قضائى منسوب لإحد المحاكم لتبوير 3 قراريط أرض زراعية.

ورد بلاغ من أحد المواطنين بطلب موظف بمديرية الزراعة بالمنيا مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل اصطناع أحد الأحكام القضائية، ليتمكن من خلاله بتبوير قطعة أرض زراعية.