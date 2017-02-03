أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على تسهيل الإجراءات لإقامة مشروعات وتشجيع المستثمرين لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب للقضاء على البطالة وحتى يتم عمل مشروعات استثمارية بالمحافظة تدر دخلا يعود على مواطني محافظة الغربية.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصناعي بالمحلة الكبرى ـ على سرعة التوصيل على خط الصرف الصناعى بمدينة المحلة الكبرى ، وكذا سرعة عمل التوصيلات الخاصة تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية لسرعة فصل الصرف الصناعى عن الصرف الصحى الذى يسبب أعطال فى محطات معالجة الصرف الصحي.

وأكد أن حجم ما تم تنفيذه من مشروعات الصرف الصناعي بالمحلة 162 مليون جنيه.