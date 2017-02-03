أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يبقى على رأس الأولويات السياسية للإتحاد الأوروبي.

وقال توسك ، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز الإخبارية) مساء اليوم الجمعة ، ” ما نحن بحاجة إليه هو علاقة عبر الأطلسي متينة إلى أبعد حد ممكن”.

من جهته ، أعرب جوزف موسكات رئيس وزراء مالطا ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي ، عن قلق القادة الأوروبيين إزاء بعض القرارات التي اتخذت ، وبعض المواقف”.

وأكد موسكات أنه رغم كل شيء ، ليس هناك أي مشاعر عداء إزاء الولايات المتحدة ، مضيفا أن الرغبة في التباحث مع أمريكا لا تزال هي ذاتها ، ولكن لا يمكننا التزام الصمت عندما يتعلق الأمر بالمبادئ.