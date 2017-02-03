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المجلس الأوروبي: علاقتنا مع واشنطن تتصدر أولوياتنا السياسية
رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي

المجلس الأوروبي: علاقتنا مع واشنطن تتصدر أولوياتنا السياسية

الجمعة، 3 فبراير 2017 11:34 م
أ ش أ

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية يبقى على رأس الأولويات السياسية للإتحاد الأوروبي.
وقال توسك ، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز الإخبارية) مساء اليوم الجمعة ، ” ما نحن بحاجة إليه هو علاقة عبر الأطلسي متينة إلى أبعد حد ممكن”.
من جهته ، أعرب جوزف موسكات رئيس وزراء مالطا ، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي ، عن قلق القادة الأوروبيين إزاء بعض القرارات التي اتخذت ، وبعض المواقف”.
وأكد موسكات أنه رغم كل شيء ، ليس هناك أي مشاعر عداء إزاء الولايات المتحدة ، مضيفا أن الرغبة في التباحث مع أمريكا لا تزال هي ذاتها ، ولكن لا يمكننا التزام الصمت عندما يتعلق الأمر بالمبادئ.

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