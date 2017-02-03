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الخارجية الروسية: تعرض مبنى سفارتنا في دمشق للقصف
الخارجية الروسية - وزارة الخارجية الروسية - روسيا

الخارجية الروسية: تعرض مبنى سفارتنا في دمشق للقصف

الجمعة، 3 فبراير 2017 11:31 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبنى السفارة الروسية في العاصمة السورية (دمشق) تعرض للقصف أمس الخميس واليوم الجمعة دون وقوع إصابات.
وذكرت وزارة الخارجية ـ في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ أن إحدى القذيفتين سقطت في مساحة بين مكتب ومقر إقامة سكني ، فيما انفجرت أخرى على بعد 20 مترا من المدخل.
وأضافت الخارجية أن روسيا ستواصل بصلابة حربها ضد الإرهابيين في سوريا.

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