أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مبنى السفارة الروسية في العاصمة السورية (دمشق) تعرض للقصف أمس الخميس واليوم الجمعة دون وقوع إصابات.

وذكرت وزارة الخارجية ـ في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ أن إحدى القذيفتين سقطت في مساحة بين مكتب ومقر إقامة سكني ، فيما انفجرت أخرى على بعد 20 مترا من المدخل.

وأضافت الخارجية أن روسيا ستواصل بصلابة حربها ضد الإرهابيين في سوريا.