المغرب يعود للاتحاد الإفريقي بعد 30 عاما

ابتسام الحوسني : هدفنا الإنسان بعيدا عن التعصب

الثقافة فرصة العرب لمجابهة الفقر والتخلف والتشرزم

عبد السلام الحيابي : لا حياة لمثقف بدون الحرية

نائب الإذاعة المصرية : المقاتلة ضد الإحباط هدف الاتحاد

دشن الاتحاد الدولي للمبدعين العرب مساء اليوم فرعه في القاهرة بحضور رئيس الاتحاد الشاعرة المغربية ابتسام حسني والدكتور حسام عقل رئيس الاتحاد المصري للمبدعين العرب وعدد كبير من المثقفين والشعراء والأدباء المصريين والمغاربة، وذلك بمقر ساقية الصاوي.

وأعلن الاتحاد الدولي للمبدعين عن شخصية العام والفائز بالجائزة التشجيعية وهو الملك محمد السادس ملك المغرب بعد أن نجح في إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وكانت قد غادرته منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما، كما أعلن الدكتور حسام عقل رئيسا للاتحاد المصري للمبدعين.

وقال الدكتور حسام عقل رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين العرب بالقاهرة إن المغرب حاضنة الثقافة العربية ومعقل العروبة والإسلام، مضيفا “المغرب بدأ التجربة وفكر في إطلاق هذا الجهد المدني العربي وهناك قبل أشهر وفي مدينة آسفي أطلقت الشاعرة ابتسام حسني رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين العرب شرارة البدء وتعارفت الوفود العربية من كل الأقطان حتى عرب الأحواز”.

وأضاف عقل أن الثقافة نجحت فيما فشلت فيه السياسة في أن توحد العرب وتم افتتاح فرع العراق والأردن والسعودية وفلسطين وتونس واليوم في مصر، موضحا أن شروط الانضمام للاتحاد ليست سوى أن يكون الشخص له إنجاز إبداعي وسيستقبل الاتحاد الأسماء الرباعية والرقم القومي والأعمال المرشحة للانضمام.

ابتسام حسني رئيس الاتحاد الدولي للمبدعين العرب قالت إن الفكرة بدأت من مخاض مناقشات جدية استمرت على مدار أربع سنوات منذ النواة الأولى للاتحاد المغربي للمبدعين، مضيفة “وبعد زيارات مع عدد من الدول العربية تولدت فكرة للوحدة والتجمع بعيدا عن كل النعرات والنزعات الطائفية تحت شعار السلام ونبذ العنف والتطرف”.

واعتبرت المبدعة المغربية أن الربيع العربي ولد في المنطقة بؤرة اشتعال ونقطة ارتكاز لنكسات وحروب جديدة، مضيفة “قررنا أن يكون لنا وقفة من المغرب من خلال تأسيس الاتحاد الدولي للمبدعين بتجمع أشقائنا العرب الذين يحملون نفس الهم والطموح والتطلع بعيدا عن المؤسسات الرسمية التي طالما بطشت بأيديها كل محاولات الوحدة والتجمع”.

وأضافت أن مدينة آسفي المغربية استضافت في مايو الماضي المؤتمر التأسيسي للاتحاد بمشاركة ما يزيد عن 12 دولة من الدول العربية والمجنسين العرب في سويسرا وبريطانيا، موضحة أنه هناك “حالة من التسطيح والبعد عن صناعة عقل عربي متفتح على العالم ومدرك بحتمية مرحلة نعيشها تعاني فيها المجتمعات العربية من الفقر والتهميش والتراجع الاقتصادي نتيجة هيكلة الديون الخارجية بإيعاز وتوصيات من البنك الدولي الذي هو في الأصل بنك تقود الرأسمالية المتوحشة”.

وقالت حسني إن الاتحاد الدولي للمبدعين العرب هو مؤسسة من لا مؤسسة له ووطن كبير لكل الشرفاء والنبلاء عن طريق إسهامات وجهود ذاتية لتبني الأقلام والإبداعات الحقيقية، مؤكدة أنه “لا يقتصر فقط على الكتابة والأدب بل يضم كل المبادرات الإبداعية في مجالات الرسم والموسيقى والنحت والمسرح والسينما، فالإبداع فقط هو مخرجنا من هذا المستنقع”.

وأضافت “نحن سعداء بمد جسر من جسور الثقافة وخاصة أن المغرب ينفتح على أوروبا مع ما تحمله أوروبا في ذاكرتنا الجمعية من الاستعمار الذي تعرضت له المغرب القرن الماضي، وكذلك ما حدث إبان سقوط مملكة بني الأحمر آخر ملوك الأندلس واستقبالها لأغلبية الأندلسيين إلى طنجة”.

وأضافت الشاعرة المغربية أن الاتحاد هو منظمة تؤمن بالإنسان بعيدا عن التعصب لأي ديانة أو جنسية وتفتح أبوابها للجميع، موضحة “همها هو المثقف الملتزم الذي يجب أن يخرج من صمته ويعود للمواقع الطليعية حتى يتحمل مسئولية بناء المستقبل، وكان لزاما أن يكون لنا وجودا في مصر”.

من جانبه أكد الكاتب المسرحي المغربي عبد السلام الحيابي أن المثقف لا يعيش بدون حرية والحرية لها ثمن، مضيفا “هناك بعض الكتاب الذين كانوا في صف اليسار دخلوا إلى المؤسسة تغير خطابهم فصارت الأوامر تعطى لهم وأصبحت أفكارهم غير مستعملة ولا تطبق بقدر ما أصبحوا منفذين لتعالم رؤسائهم، فالحرية هي روح المثقف”.

وأضاف أن الفكرة كانت من المغرب ووجدنا أن المصريين كانوا أكبر دعامة لمؤتمر آسفي وانتقلنا من الاتحاد المغربي الذي تأسس في يونيو 2013 إلى الاتحاد الدولي في مايو 2016، موضحة “لولا إخواننا المصريين ما كان يبرز للوجود هذا الاتحاد ومجيئنا اليوم في سبيل تقديم الوثيقة الرسمية للدكتور حسام عقل ليكون ممثل الاتحاد الدولي للمبدعين بمصر”.

فيما قال زينهم البدوي نائب رئيس الإذاعة المصرية إن “روح المقاتلة وصبر أيوب والمناعة ضد الإحباط” هي ثلاثية يحتاجها أي شخص يريد إنجاز شيء وكل العراقيل التي حاول البعض وضعها في سبيل تأسيس الاتحاد الدولي للمبدعين تكسرت لأن المؤمنين بأن صدق الإرادة ليس له سوى إتباع المنهج السليم لبلوغ ما يريدون.

وأضاف أن تأسيس الاتحاد الدولي لم يكن سوى خطوة على درب طويل وجاءت الخطوات التالية والمتمثلة في إنشاء اتحادات للمبدعين في سائر الأقطار، معتبرا أن هذا التوسع يعني الإثراء لهذه التجربة وهناك تجمعات للمبدعين في كل المجالات أما أن يتسع المجال ليشمل المبدعين في كل الفنون والمجالات فهذا هو الجديد والتحدي”.