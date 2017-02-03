ارتفاع عدد ضحايا "حادث نويبع" إلى 9 قتلى و43 مصابا

قال مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، الجمعة، إن عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس سياحي في نويبع ارتفع إلى 9 قتلى و43 مصابا.

وأضاف عصام خضر، في تصريح لأصوات مصرية، أن الأتوبيس كان يقل 52 شخصا في رحلة لطلاب جامعة الإسكندرية إلى منطقة الصاعدة بنويبع.

وأكد خضر أن 28 سيارة إسعاف نقلت الضحايا إلى مستشفيات نويبع، وشرم الشيخ، ودهب.

ومن جهتها، أصدرت جامعة الإسكندرية بيانا نعت فيه أبناء الجامعة من طلاب كلية الصيدلة الذين توفوا إثر انقلاب الأتوبيس السياحي الذي استقلوه خلال رحلة في جنوب سيناء.