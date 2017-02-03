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إرتفاع معدلات جرائم القتل في المكسيك بنسبة 22 في المائة عام 2016
عناصر من الشرطة المكسيكية

إرتفاع معدلات جرائم القتل في المكسيك بنسبة 22 في المائة عام 2016

الجمعة، 3 فبراير 2017 11:25 م

إرتفعت قضايا القتل في المكسيك العام الماضي بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 20.789 في 2016 ، بدلا من 17.037 في العام السابق.
وقالت قناة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن معدلات الجرائم في ولاية كوليما على شاطيء المحيط الهاديء إرتفعت بمقدار 3 أضعاف ، بينما تضاعفت في ولاية فيراكروز على الخليج.
وكشفت إحصاءات جرائم القتل لدى الشرطة المكسيكية إلى إرتفاع معدلات الجرائم في ولاية بايا كاليفورنيا بنسبة 42 في المائة ، بينما في ولاية تشيهواوا إرتفعت بنسبة 30 في المائة ، بالإضافة إلى إرتفاع بنسبة 65 في المائة في ولاية ميتشواكان الغربية.
وكانت جرائم القتل قد إرتفعت خلال الحرب على عصابات المخدرات ، حيث وصلت في عام 2011 إلى 22.852 جريمة قتل ، بينما إنخفضت في عام 2014 إلى 15.653 جريمة.

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