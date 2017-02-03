إرتفعت قضايا القتل في المكسيك العام الماضي بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 20.789 في 2016 ، بدلا من 17.037 في العام السابق.

وقالت قناة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن معدلات الجرائم في ولاية كوليما على شاطيء المحيط الهاديء إرتفعت بمقدار 3 أضعاف ، بينما تضاعفت في ولاية فيراكروز على الخليج.

وكشفت إحصاءات جرائم القتل لدى الشرطة المكسيكية إلى إرتفاع معدلات الجرائم في ولاية بايا كاليفورنيا بنسبة 42 في المائة ، بينما في ولاية تشيهواوا إرتفعت بنسبة 30 في المائة ، بالإضافة إلى إرتفاع بنسبة 65 في المائة في ولاية ميتشواكان الغربية.

وكانت جرائم القتل قد إرتفعت خلال الحرب على عصابات المخدرات ، حيث وصلت في عام 2011 إلى 22.852 جريمة قتل ، بينما إنخفضت في عام 2014 إلى 15.653 جريمة.